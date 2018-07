Febbre del Nilo, in Polesine è epidemia: quinto caso, è grave Gli esperti assicurano: gli immigrati non c'entrano. Ma è allarme

ROVIGO - Il virus africano della febbre del Nilo (West Nile Virus) continua a colpire nel Veneto. In pochi giorni, è questo il quinto caso confermato in Veneto, a un paziente di 70 anni di Cavarzere, ricoverato all'Ospedale di Rovigo. L'uomo - riferisce l'Ulss5 Polesana - versa in condizioni «mediamente gravi».



Dei casi che nel breve periodo si sono manifestati sul territorio, quattro sono encefaliti, forme neuroinvasive più gravi, e una febbre da infezione virale, di lieve entità. Per l'azienda sanitaria il virus «grazie alla intensa proliferazione delle zanzare sta interessando tutto il nostro territorio e quindi, potenzialmente, potrebbero crescere quest'anno molti casi di infezione umana».

L'epidemia in corso nel Veneto preoccupa, anche perché si tratta di un'epidemia "nascosta": il 90% delle persone infettate non mostra infatti alcun sintomo, quindi le forme più gravi, quelle che risultano dai pazienti ricoverati in ospedale, sono la punta dell'iceberg dell'epidemia, che è controllabile soltanto attraverso massicce campagne di disinfestazione per ridurre le popolazioni di zanzare.Secondo gli esperti, esattamente come per il, non vi sarebbetra il grande flusso diche ha interessato il Nord Italia e la diffusione del virus africano della febbre del Nilo, che sarebbe favorita dal cambiamento climatico. Tuttavia molti fanno notare latra l'area interessata dall'epidemia di febbre del Nilo nel Veneto e la zona - il Polesine e la zona Sud della provincia di Venezia, proprio quella di Cavarzere, dove si sono registrati vari casi - dove insiste uno dei maggiori centri italiani di ospitalità agli immigrati. E l'allarme si diffonde.