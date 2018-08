Senato, Casellati all'attacco: «Chi non è presente prenderà meno soldi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - «L'obiettivo» è quello di «ridurre i costi in una logica meritocratica e di responsabilità»: così la presidente del Senato, in un'intervista a Economy, parla del lavoro in corso di «approfondimento» al Senato, ricordando di aver avanzato la proposta per l'introduzione di «un meccanismo ancora più stringente tra trattamento economico dei parlamentari e loro. A partire da una reale penalizzazione per ogni assenza in Aula o in commissione. Chi si assenta, chi non lavora deve guadagnare di meno».Casellati ribadisce i propri dubbi circa il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari per quanto riguarda il meritomentre per quanto riguarda il timing assicura che anche Palazzo Madama farà scattare la nuova disciplina a partire dal 2019.