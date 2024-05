ADRIA - La tempesta economica che si è abbattuta negli ultimi anni sul Centro servizi anziani, e che si trascinerà per i prossimi 20 sui conti dell'ente, non fa dormire sonni tranquilli a partiti e movimenti politici. Il risicato saldo positivo, poco più di diecimila euro, del conto economico 2023 rappresenta infatti una goccia nel mare dei problemi in cui versa l'ente di riviera Sant'Andrea. Innanzitutto preoccupano i mancati pagamenti ai fornitori.

“Il risultato complessivo, ancorché in miglioramento rispetto agli esercizi passati e alle previsioni, continua ad essere influenzato negativamente dagli oneri finanziari derivanti dal forte indebitamento dell'ente”. Lo scrive il revisore dei conti, Ivan Tognolo, nella sua relazione appunto al bilancio 2023. "La forte tensione finanziaria, generata dalla carenza di liquidità - prosegue Tognolo - determina l'incapacità di rispettare le normali scadenze dei debiti verso i fornitori. Gli importi pagati oltre la scadenza nel 2023 ammontano ad un milione e 562.513,32 euro, con un indice medio di tempestività dei pagamenti di 104,87 giorni, e di conseguenza un ulteriore aggravio degli interessi passivi". Nell'area debiti scaduti al 31 dicembre una somma di 298.684,54 euro è stata oggetto di due piani di rientro. Nel primo caso la cifra residua al 31 dicembre 2023, di 163.741,05 euro, vedrà l'ultima rata del pagamento assolta il 30 giugno 2024. L'altro fornitore vedrà la somma che gli spetta, pari a 134.943,49 euro, rateizzata nei prossimi mesi. La scadenza dell'ultima quietanza è stata calendarizzata per il 31 agosto 2025.



MONITORAGGIO COSTANTE



Vista la situazione, Tognolo ha chiesto al consiglio di amministrazione del Csa un monitoraggio costante della situazione economico-finanziaria del 2024 e di ricercare ed adottare tempestivamente ogni misura che si dovesse rendere necessaria al fine di non compromettere la continuità aziendale. "Si invita il Csa - sottolinea il revisore - ad intraprendere tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dell'integrità dell'ente stesso".

La situazione non appare migliore scorrendo la relazione della direttrice Paola Spinello: «A seguito dell’avvio da parte della Regione Veneto della procedura di vigilanza e controllo - scrive - l'ente ha predisposto un apposito piano di rientro, approvato con decreto del 3 aprile 2024». Tale prospetto fissava quale risultato atteso per l’esercizio 2023 una perdita d’esercizio pari a 5.309 euro mentre il risultato registrato - come accennato, un utile di 10.576,86 euro - è migliorativo rispetto agli obiettivi programmati. Il risultato, secondo la direttrice, è stato possibile in parte grazie all’adeguamento della retta di residenzialità ed in parte grazie alle azioni messe in campo al fine di ridurre le perdite, in particolar modo rivolte al contenimento della spesa di personale, unitamente all’incremento di occupazione dei posti letto.



OCCUPAZIONE CARENTE



«Tuttavia va evidenziato - precisa Spinello - che l’occupazione dei posti letto non sempre ha rispettato i risultati attesi, in particolar modo per quanto riguarda l’assegnazione di impegnative. I mancati introiti sono stati compensati da entrate non stabili, quali i contributi assegnati in corso d’anno all’ente». «Visto l’andamento del 2023 viene da immaginarlo come un anno di confine - commenta infine il presidente Simone Mori (che vede un pallido rosa) - tra un periodo difficile e la rinascita della struttura».



