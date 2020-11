FRASSINELLE POLESINE - Un incidente che ha ancora molti punti da accertare per quanto riguarda la sua dinamica. Ma la conseguenza è chiara: un 74enne, fabbro in pensione, di Frassinelle Polesine, nella tarda serata di sabato, è stato soccorso nella sua abitazione dal personale del Suem che l'ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo con varie lesioni al volto ed alla testa ed è stato poi subito ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con prognosi riservata. La causa delle ferite sembra essere stata l'esplosione di una cartuccia, anche se la dinamica al momento non è del tutto chiara, perché nell'immediatezza, l'uomo, gravemente ferito, non ha potuti spiegare che cosa fosse accaduto, mentre la moglie non era presente al momento del fatto. In ogni caso su una cosa non sembrano esserci dubbi: si è trattato di un infortunio, per così dire di tipo domestico, perché è avvenuto mentre l'uomo stava lavorando in casa utilizzando delle cartucce ed altri materiali, quando inavvertitamente ne ha provocato l'esplosione.



ACCERTAMENTI

Il difficile compito di accertare nel dettaglio cosa sia accaduto e quale sia stata la causa che abbia provocato l'esplosione della cartuccia, che così gravi lesioni ha provocato all'anziano, è affidata ai carabinieri della compagnia di Castelmassa, guidata dal capitano Paolo Li Vecchi. Sono stati infatti i militari della stazione di Canaro ad intervenire. Non è da escludere che possano essere anche eseguiti ulteriori accertamenti per chiarire altri dettagli al momento ancora non del tutto chiari.



