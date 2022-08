ROVIGO - A breve, in queste ultime sere d'estate, presso l'abbazia rodigina di San Bartolomeo si avrà il piacere di assistere a tornei di briscola animati dai giocatori che aprono a ventaglio le Polesane. La novità è costituita, infatti, dalla presentazione di carte da gioco artistiche ispirate al paesaggio e ai luoghi del cuore del Polesine: figure e soggetti da scoprire nella terra bellissima e ritrosa, stretta tra i grandi fiumi d'Italia.



L'ARTISTA

L'autore è, manco a dirlo, Alberto Cristini, il nuotopittore, figura d'artista versatile e sorprendente. Difficile inquadrarlo con definizioni rigide che descrivano lo svolgersi di un'attività poetica e visuale tutt'altro che provinciale, intessuta d'esperienze e ricordi personali. Perché è noto, il mestiere di copertura è altro, sostenuto da una solida attività e competenza scientifica: condizione necessaria e sufficiente per dispiegarsi nella creatività con fare giocoso, secondo la lezione del roveretano Depero, il futurista dotato della seria leggerezza dei bambini. Cristini utilizza in modo antico il racconto, la fiaba filosofica, servendosi di un disegno morbido e trasparente che dà voce ad animali (gatti, ricci, galli e talpe) dolcemente savant: tocca a loro spiegare come la vita si fondi su amicizia, piacere della libertà, valore delle cose piccole e grandi, rispetto per la morte. Perché sì, il senso tragico dell'esistenza affiora talora nella scultura, con figure alla Giacometti: volti segnati, membra che anelano ad una dimensione di superiore libertà e bellezza.



I GIOCHI

In Cristini nel corso degli anni emerge la vocazione didattica che origina la creazione di giochi sociali: Coloramiamo, dedicato al mondo dei colori e dei loro abbinamenti; Switch nell'universo delle lingue; Caloriamo riflessione sull'alimentazione, realizzata col reparto di diabetologia dell'Ospedale di Rovigo, sperimentazioni queste sostenute dalla Regione, attraverso la Fondazione Rovigo cultura. Ma le carte polesane sono un progetto che si augura potrà godere di popolarità e successo: propongono un viaggio affettuoso tra i caratteri storici, architettonici, artistici della provincia. Un piccolo dispositivo di curiosità geografica da tenere tra le mani, in una briscola tra amici che vuole intrigare coloro che alla terra polesana sono soliti guardare con distacco e disinteresse. La giusta risposta è: Sorprendiamoli!