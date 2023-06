ROVIGO - «È un rilancio, ma in realtà quasi una ripartenza da zero, perché la prima versione della UniverCity card è partita con la pandemia e non c'è stato pieno modo di utilizzarla». Presentata a palazzo Angeli, la UniverCity card "2.0" ha una nuova veste grafica e il contesto per funzionare a pieno regime, rispetto all'iniziativa messa in campo già nell'anno accademico 2020-21. E può contare su una novità che allarga la platea di utenti. Il rinnovo delle convenzioni tra il Consorzio università Rovigo, Ascom Confcommercio, Cna e Confesercenti per consentire a studenti e docenti di beneficiare di sconti (a partire dal 10 per cento) su prodotti e servizi, si allarga al conservatorio Venezze. Si tratta di una carta nominativa che dà accesso a benefici speciali su tutti i prodotti e servizi forniti dagli esercizi convenzionati con il Cur. È gratuita e possono richiederla tutti gli studenti e docenti dei corsi di laurea attivati a Rovigo dalle università di Padova e di Ferrara, e dei corsi accademici del Venezze. Basta rivolgersi alle rispettive segreterie. Al momento la convenzione è stata sottoscritta da 21 negozi di abbigliamento, due di abbigliamento sportivo, sette esercizi commerciali per la vendita di calzature, pelletteria, borse e accessori, 24 tra bar, caffé, gelaterie, macellerie, pizzerie e punti vendita di alimentari, e ancora una gioielleria, una fioreria, un negozio di telefonia, quattro negozi di ottica e due parafarmacie, quattro punti vendita di prodotti cosmetici e per la casa, infine cinque ditte di assistenza caldaie e 16 realtà locali tra esercizi al dettaglio (cartolerie, assistenza e prodotti di informatica ed elettronica) e centri estetici, parrucchieri, lavanderie, officine, un calzolaio, palestre e società sportive. In totale sono 88, in aumento rispetto alla precedente edizione della UniverCity card.

L'iniziativa

«Ampliamo il numero e la varietà di prodotti e servizi proposti con prezzi agevolati, per favorire studenti e docenti e per dimostrare l'accoglienza in città. La porta è aperta per nuove adesioni, contattando l'associazione di categoria di riferimento» spiega Sofia Nicoli, componente del Consiglio di amministrazione del Cur. «Ora che gli studenti sono tornati a vivere le aule e la città - ribadisce il presidente del Cur, Diego Crivellari - abbiamo ritenuto necessario attivarci per ampliare le opportunità, rilanciando questo strumento e la collaborazione con le associazioni di categoria».

«Anche per il conservatorio Venezze è un'ottima opportunità - aggiunge il direttore Vincenzo Soravia - dato che assieme agli studenti residenti ne conta circa 250 fuori sede, e perché l'ottanta per cento dei circa cento docenti arriva da fuori città».

«Abbiamo riscontrato grande interesse dai nostri operatori, anche fuori Rovigo - aggiunge per la Cna di Padova-Rovigo Franco Cestonaro - ci teniamo a fare rete per raggiungere risultati più importanti. Abbiamo imprenditori disponibili a offrire più della scontistica minima del 10 per cento». Per il vicepresidente di Confesercenti Venezia Rovigo, Vittorio Ceccato, ci sono ancora margini di miglioramento nell'avvicinare Rovigo e la vita universitaria, e l'iniziativa incontra la progressiva rilevanza nazionale dei corsi accademici a Rovigo, di eventi e offerta culturale della città. L'assessore al Commercio Giorgia Businaro si aspetta «un grande ritorno per le attività commerciali nei prossimi mesi», e per la collega in giunta Benedetta Bagatin con deleghe alla Cultura e all'Istruzione, la UniverCity card è «la dimostrazione che lavorando in rete si producono risultati concreti». Nella sezione "Servizi" del sito internet del Cur sono indicate le modalità per richiedere la carta e sono elencati per settori gli esercizi convenzionati.