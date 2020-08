Rivolta in carcere: detenuti sui tetti, strade "blindate" intorno al penitenziario

ROVIGO - Detenuti sui tetti per protesta. E' scattato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, l'allarme alla casa circondariale di via Calatafimi. Per cause che sono ancora ignote, un gruppo di detenuti è riuscito a eludere la sorveglianza raggiungendo il tetto dle penitenziario.



All'interno del carcere la situazione è tranquilla: i detenuti manifestano sbattendo le stoviglie sulle grate delle celle, ma non ci sono disordini.



Tutte le strade intorno al carcere sono blindate da carabinieri, polizia di Stato e Penitenziaria, oltre che dai vigili del fuoco.



+++notizia in aggiornamento+++ © RIPRODUZIONE RISERVATA