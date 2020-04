Scappa dai domiciliari, arrestata dai carabinieri e rimessa in carcere

ROVIGO – Si era allontanata dalla casa dei familiari a Corbola dove era agli arresti domiciliari e i carabinieri di Ariano l'hanno arrestata in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza.



La protagonista della vicenda si chiama Serban Carmen Giorgiana, nata in Romania 28 anni fa e domiciliata a Corbola. La giovane proveniva dal carcere San Vittore di Milano dove era rinchiusa per reati di estorsione, rapina e furto commessi a Varedo (MB) e Carate Brianza (MB) nel giugno 2018. Durante i controlli i carabinieri hanno accertato che l’interessata aveva violato le prescrizioni sugli arresti domiciliari, allontanandosi dall’abitazione. La donna si trova ora nella casa circondariale di Venezia. Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA