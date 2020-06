Deve scontare 4 anni e 7 mesi per rapina e furto, arrestato dai Carabinieri

BAGNOLO DI PO - I Carabinieri della stazione di Castelguglielmo hanno arrestato, domena mattina 31 maggio, il 57enne Enrichetto Tocchio, di Bagnolo di Po. Il provvedimento è scattato perché l'uomo deve scontare una pena residua di quattro anni e sette mesi inflitta dal Tribunale di Rovigo, condannato per rapina e furto aggravato in concorso in fatti accaduti tra il 4 luglio 2016 e 28 aprile 2017. L'uomo è stato condotto alla Casa circondariale di Rovigo. © RIPRODUZIONE RISERVATA