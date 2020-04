ROVIGO – Controlli serrati sulle strade e sul territorio fino a domani da parte dei carabinieri per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Sul campo ci saranno gli uomini dell'Arma delle varie stazioni e delle aliquote radiomobili dipendenti dal comando provinciale che intensificheranno le attività di controllo delle persone e dei veicoli circolanti su tutta la rete stradale polesana.



Implementati anche i servizi di vigilanza che sono attualmente in corso e che verranno svolti in questi giorni di festività pasquali, dai carabinieri della Compagnia di Adria e dalle varie stazioni dipendenti, su tutto il Delta del Po.



Controlli a tappeto sono già in atto lungo le strade che conducono alle località balneari, per dissuadere coloro i quali, invogliati dalla clima favorevole, siano spinti a violare la restrizioni sullo spostamento o a raggiungere le loro seconde abitazioni. Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA