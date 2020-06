Spaccio di droga, doppia arresto nella lotta al fenomeno da parte dei carabinieri di Adria e Loreo

ROVIGO - Continua con successo l'attività di contrasto e repressione dei carabinieri nei confronti del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.



A Porto Viro i militari della Compagnia di Adria hanno arrestato per detenzione di droga destinata allo spaccio Ghoufairi Abdelfattah, 29enne marocchino già pregiudicato.



Fermato e identificato durante un controllo nonché sottoposto a perquisizione personale, era in possesso di 7,35 grammi di cocaina, suddivisa in 10 involucri in cellophane con 1.000 euro ritenuti provento di spaccio. Processato per direttissima ieri ne è stato convalidato l’arresto con una condanna a 8 mesi di reclusione. L'uomo è stato immediatamente liberato.



In un'altra operazione nel pomeriggio di ieri a Loreo, gli uomini dell'Arma della Stazione loredana hanno fermato e controllato Yuri Ciccimarra , 28enne di Cavarzere (Ve), con precedenti di polizia. Perquisendo la sua abitazione nel Comune cavarzerano, sono state rinvenute 16 piante di cannabis alte un metro e mezzo, 18 piantine di 15 centimetri, 4 piante di cannabis poste al sole per essere essiccate e 40 grammi di marijuana già confezionati in una busta di cellophane, oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Rinvenuti anche 1.600 euro ritenuti provento di spaccio.



Il Ciccimarra è stato arrestato per coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e tradotto nella Casa circondariale di Venezia.







