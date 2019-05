Carabiniere in malattia rapina la sala slot: finisce in manette a 56 anni

di Maria Elena Pattaro

OCCHIOBELLO - Dalla divisa dell'Arma al passamontagna da rapinatore. Tra i due estremi una serie di difficoltà e di disturbi tra cui la: sarebbe proprio questa la molla che il 10 aprile scorso lo avrebbe spinto a rapinare, coltello alla mano, la sala vlt discappando con 5mila euro di bottino., è finito in manette con l'accusa di rapina aggravata. Ad arrestarlo, martedì scorso, sono stati i suoi stessi colleghi: i militari di Rovigo, che per un mese hanno indagato su quel colpo messo a segno in pieno giorno nella sala slot Atlantic City della frazione di Santa Maria Maddalena, la frazione di Occhiobello a 4 chilometri dalla caserma ferrarese di Pontelagoscuro dove era assegnato come