ROVIGO - Un Capodanno senza feste di piazza e con sorveglianza speciale, perché purtroppo il virus sta imperversando come non mai. In vista delle misure per questa notte, ieri mattina in prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Di Nuzzo, per la condivisione ed il coordinamento delle attività di controllo fra oggi e domani. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle forze dell'ordine, il neopresidente della Provincia Enrico Ferrarese, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, il sindaco di Adria Omar Barbierato, il comandante dei vigili del fuoco Luca Rosiello, i rappresentanti della Polstrada e della Polfer ed i rappresentanti delle associazioni di categoria.



I CONTROLLI

In apertura, il prefetto Di Nuzzo ha fornito i dati relativi all'attività espletata dalle forze di polizia, che nelle ultime tre settimane hanno effettuato oltre 13mila controlli. Nel corso dell'incontro sono state esaminate e approfondite le novità introdotte dal decreto legge del 24 dicembre 2021 e le indicazioni contenute nella direttiva del 29 dicembre diramata ai Prefetti dal Gabinetto del Ministro dell'Interno. E, per declinare ed attuare a livello locale queste nuove prescrizioni, il tavolo ha concordato sulla necessità di rafforzare ulteriormente i controlli sull'osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell'epidemia. In particolare, il Prefetto ha richiamato l'attenzione sull'articolo 6 del decreto legge del 24 dicembre, nel quale si stabilisce infatti che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti». Nel secondo comma viene poi specificato che sempre fino al 31 gennaio, «sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati». Alla luce di quanto emerso nel corso della riunione, il Prefetto ha poi diramato una circolare ai sindaci esortandoli a predisporre capillari controlli proprio per verificare il rispetto di questi ulteriori nuovi divieti. Oltre allo stop ad ogni tipo di festa in piazza, vanno poi registrate le varie ordinanze sindacali.