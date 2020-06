Via Calatafimi, partiranno a fine mese i lavori di sistemazione

ROVIGO – Costeranno 130mila euro e partiranno il 29 giugno i lavori di sistemazione di via Calatafimi a nord dell'abitato rodigino. Il cantiere comporterà la chiusura della strada al cui transito saranno ammessi solo residenti e autorizzati. L'intervento sarà eseguito dalla ditta Polo Costruzioni srl. di Montecchio Maggiore. Tra le opere in programma anche il rinforzo della pavimentazione che determinerà la chiusura al transito anche per i residenti che saranno avvertiti preventivamente. La tempistica prevede 70 giorni di cantieri aperti. © RIPRODUZIONE RISERVATA