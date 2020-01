Calciatore professionista e volontario: «Porto a spasso i cani abbandonati»

ARIANO POLESINE - Non è un volo d’angelo all’incrocio dei pali, non è un rigore parato all’ultimo minuto. Il portiere “polesano doc” Pietro Menegatti, quest’anno, ha realizzato una parata decisamente più bella. Il classe ‘92 originario di Ariano nel Polesine, calciatore professionista al Monopoli in Serie C, presta servizio come volontario al canile sanitario e rifugio di Monopoli. Il 28enne è un grande amante dei simpatici “pelosi” a quattro zampe e, nonostante gli allenamenti quotidiani con la squadra, riesce a ritagliarsi uno spazio importante come volontario.

PASSIONE DI FAMIGLIA

Numero uno sul rettangolo verde e nella vita quotidiana, Pietro racconta come è nata questa passione per gli animali: «Quando ero mio piccolo, mia nonna aveva diversi cani e una decina di gatti che frequentavano sempre la sua grande abitazione. Gli animali mi sono sempre piaciuti. Ho un pastore tedesco di quattro anni, si chiama Leo. Quest’estate per motivi calcistici sono tornato a giocare in Puglia, in provincia di Bari, e mi sono avvicinato a questa realtà. Il canile di Monopoli accoglie oltre 300 cani, il fenomeno del randagismo, infatti, è una vera e propria emergenza nel Meridione. Gli abbandoni sono superiori rispetto al nord Italia». Pietro è stato subito ben accolto dai responsabili della struttura: «Vado a fare volontariato tre-quattro volte alla settimana, almeno un’ora e mezza al giorno: porto a spasso i cani. Nel canile ho trovato persone meravigliose, l’orario di visita è fissato al mattino, ma io vado in base agli allenamenti e ho riscontrato massima disponibilità tra gli incaricati».

Menegatti ne approfitta per fare degli appelli: «Gli spazi ci sono, ma servirebbero delle gabbie in più per ospitare i cani, visto che la struttura supera spesso la capienza consentita e a Monopoli ci sono tantissimi randagi. I cani sono comunque tenuti benissimo, conoscere questa realtà è stata per me una piacevole sorpresa». Il ragazzo bassopolesano cerca di effettuare una saggia rotazione quando porta a spasso i “pelosi”, ma inevitabilmente si è affezionato ad alcuni esemplari: «Mi trovo bene con i cani grandi, avendo un pastore tedesco. Ho stretto amicizia con Ulisse, di razza corso, ha due anni e pesa 50 chilogrammi. Pochi giorni fa l’ho portato al mare, purtroppo è stato abbandonato». Pietro suggerisce ai cittadini di aiutare e sostenere le strutture: «Qui a Monopoli accettano qualsiasi cosa: cucce, coperte per l’inverno, crocchette e altro cibo, visto che servono quotidianamente 120 chilogrammi di provviste per sfamare i cani. E, proprio questa settimana, sono arrivati 14 cuccioli nati da appena 40 giorni».

“GENI” SPORTIVI

Quella di Menegatti è una famiglia di sportivi. Papà Maurizio è stato una vecchia gloria del calcio locale ad Ariano: questo weekend ha raggiunto il figlio, assieme alla moglie Cinzia, per assistere alla gara di campionato Monopoli-Ternana. La coppia ripartirà poi lunedì mattina, per andare a trovare la figlia Marta, campionessa azzurra di beach volley, conosciuta e apprezzata in Europa. Il feeling con la città pugliese è scattato immediatamente per Pietro: «Avevo già militato qui negli ultimi mesi della stagione calcistica 2017-2018 e quest’estate sono tornato. E’ una zona turistica molto frequentata e, sportivamente parlando, una piazza tranquilla che non mette troppe pressioni». La vita dei calciatori professionisti non è tutta “ostriche e champagne”, perché Pietro è rimasto svincolato e senza lavoro per dieci mesi: «Sono stato fortemente penalizzato dal regolamento minutaggi giovani, altri bravi giocatori si sono ritrovati senza squadra. Lo scorso anno, per rimettermi in gioco, ho dovuto accettare la chiamata del Montegiorgio (provincia di Fermo) e io non ero mai sceso in Serie D».

