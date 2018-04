Ulisse, trovato magrissimo e affamato: ora vive nel box ma cerca una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ulisse si trova in Veneto, ha poco più di 2 anni, è un cucciolone pieno di vitalità e voglia di vivere, nonostante il suo passato difficile: è stato trovato abbandonato, magrissimo e affamato. Deve aver atteso per molto tempo invano il suo padrone, ma non è tornato. Dopo cure, cibo e stallo momentaneo, ora è in forma, ma si sono aperte le porte del canile e sta soffrendo molto il box. Si cerca una famiglia amorevole, chiamare il numero 320/0729700.