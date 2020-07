Casolare disabitato in fiamme: vigili del fuoco mobilitati in via Marconi

CANDA - Dalle 19:45 di oggi, domenica 12 luglio, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio di un casolare disabitato in via Marconi a Canda: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri accorsi con due autopompe, due autobotti, la piattaforma aerea e 14 operatori, hanno subito circoscritto le fiamme e stanno ora operando per lo spegnimento di eventuali focolai residui.



Le operazioni di soccorso sono rese difficili dalla vetustà dell’edificio, che non permette l’intervento delle squadre dall’interno del casolare per pericolo di crolli. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Al momento non sono note le cause dell’incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA