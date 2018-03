Moglie morta nell'incidente, marito assolto. «Fu colpa delle buche»

di Francesco Campi

CANDA - L'accusa era quella di omicidio colposo per la morte della moglie, dalla quale è stato prosciolto. E sul banco degli imputati, indirettamente, restano le buche della Transpolesana.Una drammatica vicenda che risale al 4 aprile 2016, un incidente in cui perse la vita la 54enne, originaria di Villadose e da poco trasferitasi a Ceregnano insieme al marito, con il quale gestiva un bar a Badia. In quella tragica sera era lui al volante della Peugeot 206 finita fuori strada, con la donna che sbalzata fuori dal finestrino, era morta sul colpo. L'uomo, invece, ha riportato gravissime lesioni che lo hanno reso invalido. Oltre alle conseguenze fisiche e soprattutto psicologiche, ha dovuto fare i conti anche con quelle penali, trovandosi accusato di omicidio colposo. Proprio per colpa delle buche.