Ufficio postale inagibile, la pensione si va a ritirare col pullmino dell'Auser

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANARO - Come studenti e lavoratori, anche i pensionati tornano a vestire i panni dei pendolari. Per ritirare la pensione, infatti, oggi e domani saliranno su un pulmino per arrivare all’ufficio postale. Succede a Canaro, comune polesano affacciato sulla sponda del Po, con 2.700 abitanti, un quinto dei quali ultrasettantenne, tutti con un’inflessione dialettale che è più ferrarese che veneta. Dalle 4 di notte del 16 dicembre scorso, infatti, le Poste di via Carlo Alberto Dalla Chiesa sono inagibili a causa di una razzia compiuta da parte di predoni che hanno colpito con estrema rapidità e professionalità, utilizzando il cosiddetto metodo della “marmotta”, ovvero con il materiale esplodente racchiuso dentro ad un contenitore, la “marmotta” appunto, piazzato in modo tale da “scardinare” il bancomat e poter mettere le mani sulla cassetta contenente il denaro. Tanto denaro, in questo caso. Oltre 20mila euro.