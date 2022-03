ARQUÀ/FRASSINELLE - Disagio di non poco conto per tutti coloro i quali erano abituati ad utilizzare il ponte che collega Arquà Polesine con Frassinelle. Il manufatto resterà infatti chiuso per almeno quattro mesi. Questo in seguito al sopralluogo eseguito la scorsa settimana dall'impresa Celegato Srl di Lughetto di Campania Lupia (Ve), per conto dell'Agenzia infrastrutture venete e Ufficio navigazione interna di Rovigo. La comunicazione ufficiale, spedita dopo gli esami sul ponte, è stata resa nota il 25 febbraio.



CHIUSURA AL TRAFFICO

La chiusura temporanea al traffico, riguarda il ponte che si trova nella conca Bussari sul Canalbianco, al servizio della strada provinciale 22 Frassinelle-Arquà, ricadente nel territorio arquarese. Il ponte è stato chiuso ieri, martedì; i lavori dureranno fino al 28 giugno, se tutto andrà bene. «Scusate il limitato anticipo ma l'avviso ci è arrivato solo oggi (ieri per chi legge, ndr.) e stiamo provvedendo a darne massima visibilità su App e sito comunale»: questa la comunicazione data dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Frassinelle, arch. Renzo Galvan.

La ditta Celegato ha chiesto la chiusura temporanea del ponte Bussari per poter eseguire opere di manutenzione straordinaria. Per agire in modo sicuro ed efficace, si è reso necessario interdire al traffico la passerella, in entrambe le direzioni di marcia. I lavori, come detto, proseguiranno fino alla fine di giugno, o comunque sino alla fine delle lavorazioni previste dal progetto. La circolazione stradale sarà in questi mesi provvisoriamente deviata sulle adiacenti strade comunali.



IL PRECEDENTE

A novembre dello scorso anno, un altro ponte, tra l'altro poco distante da quello Bussari, era stato oggetto di chiusura. Il tratto Frassinelle-Villamarzana era rimasto isolato per qualche ora, a causa di una rilevante fuga di gas, che aveva costretto i vigili del fuoco a chiudere il ponte, situato in località Passo. Chi voleva recarsi a Frassinelle da Villamarzana o viceversa, dovette utilizzare la strada più lunga, ossia quella per Arquà Polesine. Sul posto, oltre ai pompieri di Rovigo, erano intervenuti anche i carabinieri e naturalmente dei tecnici.



ALTRI LAVORI

Più avanti - è già stato messo in preventivo - sarà necessario eseguire lavori più impegnativi, visto che è necessario procedere alla sostituzione di più elementi. In questo caso è molto probabile che venga chiusa temporaneamente la viabilità. «Abbiamo in progetto di eseguire lavori consistenti su questo ponte - spiega il vicesindaco di Villamarzana, Daniele Menon - ma prima bisogna avere i soldi per farlo: stiamo cercando di aderire a qualche bando specifico. Stiamo lavorando per portare a casa i soldi. Mi auguro di avere presto notizie in merito».