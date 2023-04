Nuovo video di Canal lancia il Rugby Rovigo nei social Video

È ormai da qualche anno che la Regione sta realizzando diversi progetti per valorizzare il territorio attraverso l'aiuto di "creator" (ragazze e ragazzi veneti che creano contenuti sui social). Ed è così che un mesetto fa Nicola Canal, noto fantasista e influencer di origine trevigiana, più precisamente di Pieve di Soligo, è arrivato a Rovigo per realizzare un video nel quale parla di 7 falsi miti sul capoluogo polesano. Dopo la pubblicazione del video ha chiesto ai propri follower (persone che seguono sui social la sua pagina) di segnalare altre caratteristiche della città e fra queste non poteva non emergere la passione per il rugby. Così, un po' per gioco, un po' con la speranza di toccare con mano la febbre della palla ovale, il Canal' (così si fa chiamare Nicola) ha menzionato la Rugby Rovigo Delta nella sue storie in Instagram, facendo trasparire che gli sarebbe piaciuto vedere dal vivo la passione principale dei rodigini.





Detto, fatto. Sabato scorso, in occasione dell'ultimo match di campionato di Top 10 contro il Colorno, Nicola Canal e Carlotta Berti, altra influencer e creator veneziana, sono stati ospitati dalla società rossoblù. Oltre ad aver seguito o la partita, i due giovani "re" dei social hanno realizzato un video che pochi due giorni è stato immesso in rete ed in sole 4 ore ha raggiunto le 100mila visualizzazioni. Nel video, il Canal e Carlotta individuano tutti i momenti che caratterizzano una partita di rugby: dall'ingresso allo stadio - in questo caso il Battaglini - alle asprezze della gara al mitico "terzo tempo". Nel video inoltre i giocatori insegnano ai due creator i cori che ogni weekend accompagnano la squadra rossoblù. In poche parole un successo, con valanga di commenti positivi, specie dal Polesine.



STILE DI VITA

«È stata un'esperienza emozionante ha risposto Nicola ad un tifoso vivendo questa meravigliosa giornata abbiamo compreso l'importanza che ha il rugby a Rovigo». Iniziative come questa contribuiscono sicuramente a divulgare quello che a tra Adige e Po è un vero e proprio credo, una passione ed uno stile di vita. Sembra però che il Canal voglia tornare in città perché gli manca una cosa nella sua lista di "cose da fare a Rovigo": essere alzato per la touche! Caro Nicola, la città ti aspetta a braccia aperte per rivivere le emozioni che solo il rugby sa dare.