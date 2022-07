ROVIGO - Il campo sportivo di Concadirame diventa un caso politico. La struttura, chiusa ed inutilizzata da almeno una decina di anni, è al centro di un botta e risposta che dalla frazione e dai canali social si è spostato tra i banchi del consiglio comunale. A dare il la alla discussione è stato l'ex consigliere della Lega, per anni residente della frazione, Stefano Raule, che ha fotografato le condizioni in cui versa l'ormai ex campo sportivo dotato di due manti erbosi, uno regolamentare per le partite di calcio, l'altro per gli allenamenti, nonché di spogliatoi per le squadre e gli arbitri e deposito attrezzature. «Mi chiedo se è possibile lasciare una struttura sportiva comunale in questa situazione», ha commentato Raule a corredo delle proprie immagini, senza fare cenno al fatto che la struttura versava nelle identiche condizioni anche quando lui stesso sedeva in consiglio comunale, tra le fila della maggioranza.



SOLDI DISPONIBILI

A stretto giro, è arrivata però la risposta del sindaco Edoardo Gaffeo che ha spiegato: «Come noto, le strutture sportive di proprietà del Comune sono oggetto di assegnazione in concessione per l'uso con regolare bando che viene emesso a seguito di manifestazione di interesse pubblica. Per l'impianto di Concadirame, ad oggi, nessuna società sportiva, né altre associazioni o enti del nostro territorio comunale, ha manifestato interesse esplicito per ottenerlo in uso. Segnalo anche, a totale trasparenza informativa, che il prolungato mancato utilizzo, che ormai è dell'ordine di una decade, ha comportato la necessità di interventi di manutenzione straordinaria prima della sua eventuale messa in funzione per la pratica sportiva, quantificati in circa 10mila euro che l'amministrazione è pronta ad investire». Insomma, i soldi per rimetterlo in funzione ci sono e la situazione è anche nota al sindaco che la frazione la conosce bene, dato che vi ha vissuto per anni. Quello che manca, secondo il primo cittadino è l'interesse da parte di qualcuno, associazione o ente, che lo rimetta in funzione.



NODO GESTORE

Qualche residente, però, fa presente al sindaco il contrario: qualcuno negli ultimi tempi si sarebbe fatto avanti ma quello che sarebbe mancato è stata proprio una risposta da parte dell'amministrazione. Ed è a questo punto che il capogruppo della Lega Michele Aretusini entra in gioco e attacca il primo cittadino: «C'è uno splendido campo sportivo degradato e abbandonato da anni, lasciato a rovinarsi afferma Aretusini - e c'è chi, al contrario, avrebbe le idee molto chiare su come farlo tornare a nuova vita. L'incontro tra un problema e la sua soluzione, che è anche una bella opportunità, dovrebbe essere immediato e accolto con gioia. Tuttavia al Comune di Rovigo, accade il contrario. Abbiamo davanti una struttura dalle grandissime potenzialità, che fa male al cuore vedere in questo stato. Ovviamente, nessuno vuole dare la colpa al Comune del calo demografico, del fatto che in paese non ci sia più una squadra di calcio che fruisca con regolarità del sito. Il problema è un altro: ci sono ragazzi, e anche un imprenditore, che da ormai un anno hanno fatto richiesta di potere usare quel campo, per dargli nuova vita».

Aretusini fa sapere di aver «parlato con l'assessore competente, Erika Alberghini, agevolando il contatto con i proponenti e continuando a monitorare la situazione. Purtroppo, dopo quasi un anno, siamo ancora nella fase in cui il Comune spiega che, chiusi i bandi esistenti, per altre strutture, ne verrà preparato uno per affidare quella della frazione. È evidente come si tratti di tempistiche assolutamente inadeguate, non solo a sfruttare l'entusiasmo e le idee di chi vive la frazione, ma anche ad arrestare e arginare il degrado che ormai si è impadronito dell'area. Le proposte e le richieste di attenzione ci sono da tempo. Semplicemente, non le ascoltate».