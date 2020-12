ROVIGO - I primi recuperi del campionato di rugby si dovrebbero giocare il 27 dicembre e 3 gennaio. Nei due turni di sosta per le festività. Niente vacanze natalizie nel Top 10 per a far trovare un po’ di continuità al torneo. Vacanze che, senza cenoni e piste da sci a causa del Covid, saranno anomale per tutti, non solo per i rugbisti.

È la decisione che la Federazione italiana rugby (Fir) dovrebbe annunciare a breve, forse già oggi. Saranno recuperate le gare della 1ª e 2ª giornata. Cioè Calvisano-Mogliano, Lyons-Petrarca, Lazio-Famme Oro (il 27) e Viadana-Valorugby, Colorno-Calvisano, Petrarca-Lazio (il 3). Sono le uniche due giornate in cui la FemiCz Rovigo finora ha giocato. Ma dovrebbe esserci anche la flessibilità per disputare più partite possibili, se i club e le condizioni Covid lo consentiranno. Perciò Rovigo il 27 dicembre potrebbe giocare contro il Valorugby (recupero del 3° turno) o Colorno (anticipo dell’8° le altre due formazioni che hanno disputato la prima giornata. Il 3 gennaio potrebbe sfidare le Fiamme Oro (anticipo del 9° turno) o Lyons (anticipo del 7°), le altre squadre che hanno giocato la seconda giornata. Vedremo le decisioni della comissione tecnica.

«In 4 giornate di Top 10 su 20 partite ne sono già 11 da recuperare - spiega il direttore tecnico della Fir Franco Ascione - Se non usiamo tutti i week-end liberi a disposizione non arriveremo a finire il campionato domestico entro il 30 giugno. Tutti i club sono determinati a riuscirci. Perciò hanno dato la disponibilità a giocare anche nelle due settimane di sosta per le festività».

L’uso di questa finestra porta a 13 le potenziali date per i recuperi. Alle 2 date natalizie vanno aggiunte infatti le 3 di stop previsto per le coppe europee (i club non le giocano più), le 4 della Coppa Italia (se il consiglio federale deciderà di annullarla) e fino ad altre 4 con il progressivo spostamento della finale scudetto da fine maggio a fine giugno. «Sarebbe un duro colpo per il movimento e la sua identità se non si riuscissimo a completare il campionato per il secondo anno consecutivo» conclude Ascione.

POSITIVI E PERMIT PLAYER

Sul fronte Calvisano-Rovigo, sabato match clou turno, ieri sera hanno fatto i tamponi i bresciani, oggi i rodigini. Se non emergono nuove positività la gara si giocherà. I positivi Covid “storici” nella FemiCz da tre si sono ridotti a uno. Situazione permit pleyer: probabilmente a Calvisano non ci sarà Nicotera, resterebbe a Treviso per la sfida di Pro 14 venerdì con il Connacht-Benetton (il tallonatore Faiva è ko), possibile il ritorno in rossoblù di Canali e Ruggeri perchè Treviso recupera Herbst e Halafihi nei loro ruoli. Disponibile Trussardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA