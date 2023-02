ROVIGO - Un secondo posto che vale doppio per il Polesine: Giada Bozzolan, 37 anni, di Lusia, con una pasta fresca bicolore ripiena al cavolo riccio su crema di menta veronese e vellutata di pomodoro, ha infatti vinto la Medaglia d'argento assoluta ai Campionati della Cucina Italiana "Lady Chef", organizzati dalla Federazione italiana cuochi, che si sono tenuti domenica alla Fiera di Rimini. «Un'emozione grandissima, sono felice per il risultato, frutto di studio approfondito», commenta la chef d'argento. Ma oltre al riconoscimento all'evidente valore personale, la medaglia premia anche la formazione polesana, la ristorazione locale ed i prodotti della nostra terra. La giovane cuoca, infatti, si è diplomata nel 2005 all'Istituto alberghiero Giuseppe Cipriani di Adria e dal 2015 lavora come chef all'agriturismo vegano dell'ortodidattico "Il Profumo della freschezza" di Lusia.

ORTODIDATTICO

«Qui racconta - ho trovato la dimensione a me congeniale. Il mondo dei piatti vegetali è in parte inesplorato, tant'è che non esistono ancora delle ricette tradizionali. Ho dunque la felice opportunità di sperimentare continuamente. All'agriturismo, ad esempio, ogni settimana cambiamo il menu. Seguiamo il ritmo della stagionalità, utilizzando pure degli ortaggi antichi».

Renato Maggiolo, titolare del Profumo della freschezza, un esperimento visionario fra passato e futuro, radicato nella tradizione ma pronto all'innovazione, con tutte le declinazioni possibili della terra, fondato assieme ai fratelli Francesco e Graziano, sottolinea come «Giada ha partecipato a tanti corsi di formazione, nel corso degli anni ha acquisito delle notevoli capacità. Il suo valore aggiunto è il senso di equilibrio che è in grado di dare alle varie componenti. Con lei qualsiasi piatto diventa sorprendente: fa sembrare facili le pietanze più difficili da preparare».

VALORI ESALTATI

Secondo Donata Cenedese, presidente dell'associazione Turismo Verde di Cia agricoltori Veneto, «è particolarmente significativo che Giada Bozzolan si sia formata in un agriturismo. Questo dimostra, nei fatti, che tutte le attività agrituristiche possiedono un potenziale enorme, che siamo chiamati a promuovere. Valori quali la tradizione, la stagionalità e la qualità trovano negli agriturismi la giusta declinazione. A tavola, ma non solo, riusciamo ad offrire delle eccellenze che risultano molto apprezzate da un pubblico sempre più esigente». La medaglia alla chef polesana è, infine, anche un riconoscimento al Veneto intero. Perché il 9 novembre scorso, nell'ambito del concorso "Miglior Professionista Lady Chef", che si è tenuto in Fiera a Vicenza, Giada si era laureata migliore cuoca del Veneto. Nell'occasione aveva proposto un risotto tradizionale con base di pomodoro, mantecato con la burrata. Sopra, una dadolata di mela verde, cozze e gambero crudo rosso; il tutto contornato dall'ortica.