Dimentica il freno a mano: autista travolto dall'autobotte per gli spurghi

ROVIGO - L'autista di un camion, una volta sceso dalla cabina di guida, è stato travolto dal mezzo stesso al qual non era stato innestato il freno a mano. È accaduto a Stienta ( Rovigo), dove la vittima, un 49enne, che lavora per una ditta di espurgo pozzi, non è in pericolo di vita.



L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del Suem 118 anche con l'uso dell'elicottero e ricoverato all'ospedale di Rovigo in prognosi riservata. Sul posto i tecnici dello Spisal e i carabinieri per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA