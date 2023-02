OCCHIOBELLO - Un pericolo pubblico che circolava su strade e autostrade. Un camion che aveva targhe e carta di circolazione false ed era anche senza revisione ma, soprattutto, senza alcuna copertura assicurativa. La sua strada, però, si è interrotta a Occhiobello, nella zona industriale g razie a una brillante operazione della polizia locale del corpo intercomunale di Occhiobello e Stienta guidato dal comandante Pierantonio Moretto. Sabato, infatti, una pattuglia in servizio ha notato un mezzo sospetto parcheggiato in un’area di sosta in via dell’Artigianato. E, controllando la targa, ha subito capito che qualcosa che non andava. Sulla targa del rimorchio, infatti, risultava una segnalazione delle forze dell’ordine per una presunta clonazione, perché il proprietario del mezzo con quella targa, un Iveco rosso, si era visto piovere una serie di multe da luoghi dove non era stato. E, infatti, il mezzo in questione era uno Scania bianco.

Il proprietario del camion non si è fatto vedere mentre, nel frattempo, gli accertamenti della polizia locale sono andati avanti. Scoprendo che anche le targhe apposte sul semirimorchio appartenevano a un altro veicolo. Inoltre, sia la motrice che il rimorchio sono poi risultati sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria, nonché della revisione periodica. Ma non è finita. Gli agenti, infatti, hanno aperto il camion e, guardando fra i documenti, hanno scoperto che anche la carta di circolazione era stata falsificata, riportando i dati del proprietario originario della targa della motrice. A questo punto, visti gli aspetti di natura penale evidenziati dall’accertamento, è stato tutto comunicato alla Procura che ha disposto il sequestro penale delle targhe e della carta di circolazione falsi. Per il camion è scattato invece il fermo e il sequestro amministrativo, oltre a tutte le sanzioni pecuniarie del caso. Dal sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi un plauso alla polizia locale per l’importante operazione, che ha tolto dalla strada una potenziale “bomba”.



