Camion fuori strada con un carico di bobine di ferro in Transpolesana

ARQUA' POLESINE - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, verso le 14.30, lungo la strada statale Transpolesana ad Arquà Polesine per la perdita del carico di autocarro che trasportava bobine di ferro. Il mezzo ha perso il controllo nell'affrontare una manovra, ma per fortuna nessuna persona è stata coinvolta. I pompieri sono arrivati da Rovigo con il personale di prima partenza e l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzo e provveduto al recupero del materiale, che è stato caricato su un altro camion. Sul posto le forze di polizia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:30.