Dal Veneto all'Australia: quei 14mila chilometri che hanno portato fortuna a Rolando

di Nicola Astolfi

ROVIGO - A volte gli capita di trovare dei koala in giardino. Altre volte deve far convivere la gatta di casa con le lucertole lingua blu che le rubano il cibo. Inla vita è anche questa. «Nel 2008 ho portato mia madre nel deserto dove lavoro. Da veciota polesana fa fatica a salire sul 4 ruote motrici, ma se si parla di serpenti, salta come un atleta olimpico».deve convivere anche con i ragni dalla schiena rossa e i cokatoo quando è a casa ad Adelaide, in riposo due settimane al mese perché nelle altre due lavora a un migliaio di chilometri di distanza, nell'impianto di purificazione del gas della città-fabbrica di Moomba. Ha avuto a che fare, per lavoro, anche con wombat e coccodrilli, a Darwin. A Orbost, invece, si è scontrato con i grandi e muscolosi canguri grigi: «Non evitano le macchine, ci saltano contro. E me ne hanno sfasciate due». Guidando nella nebbia alla foce dello Snowy River, ha sentito nostalgia dell'inverno in Polesine che lasciò nel 1996 con un visto di matrimonio in valigia.«Ero stato uno studente universitario che d'estate lavorava sempre: apprendista fabbro, raccolta d'aglio e pere, istruttore di nuoto alla piscina comunale, ammazza-zanzare col camion Esoform, cameriere alla Festa del Tu»...