Il Chievo di Vito Antonelli è primo davanti a Milan e Inter tra gli allievi

di Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO È partita con il botto l’esperienza dida allenatore degli Allievi nazionali del Chievo. Vittoria 1-0 contro il Milan, pareggio 1-1 a Brescia, altro successo 1-0 con il Cittadella e primo posto in classifica. Dopo tre giornate i veronesi con 7 punti precedono Milan e Inter (6), Udinese, Hellas Verona, Atalanta, Padova (4) e le altre di un girone a 13 che si prospetta molto equilibrato.«Sì davvero una- conferma Antonelli, 37 anni, barese residente in città da anni - Siamo soddisfatti di essere primi, ma anche consapevoli che è solo l’inizio, non abbiamo fatto ancora nulla. Bisogna rimanere concentrati e lavorare con umiltà per arrivare in fondo a questo difficile campionato».Poi il racconto delle tre partite. «Con ilall’esordio è stata una vittoria meritata, perché abbiamo creato molte più occasioni. A Brescia l’1-1 ha lasciato rammarico, abbiamo preso due pali, due traverse e creato tante palle gol. Il successo col Cittadella, grazie ai turni di riposo di Inter e Atalanta nelle ultime due giornate, ci ha permesso di salire temporaneamente in vetta. Domenica difenderemo il primato sul campo dell’Udinese».Antonelli da giocatore è stato unaa centrocampo e ha militato anche nell’Adriese. Da allenatore ha guidato la juniores nazionale e la prima squadre del Delta in una delle stagioni allo stadio “Gabrielli”. Poi ha deciso di provare la strada dei vivai nei settori giovanili dei club professionistici. Ha lavorato con l’academy della Juventus. La scorsa stagione ha fatto “gavetta” come secondo tra gli Allievi e ora si gioca la sua importante occasione.Il campionati italiano under 16 di calcio si disputa la domenica, partite alle ore 15. Vi partecipanodivise in 3 gironi territoriali. Il Chievo è nel girone B, riposerà al 9° turno. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase finale. Terza e quarta vanno ai play-off insieme alle due migliori quinte.