Due soluzioni per la "grana" del Gabrielli, fare i lavori e assegnarlo a un club

ROVIGO - Come si risolverà la grana dello stadio di calcio "Gabrielli" a Rovigo? Il Comune l'ha chiuso e deve decidere a chi darlo in gestione. Rovigo Calcio (Prima categoria e vivaio) e Grandi Fiumi (settore giovanile) l'hanno chiesto entrambi. In esclusiva, perchè ripetere una convivenza formata come quella di due stagioni fa sarebbe distruttivo . Inoltre il Comune deve svolgere i lavori per metterlo a norma.



E' una grana che si ripete ogni estate. Oggi pomeriggio c'è un'importante riunione politica che potrebbe fare luce in direzione di una soluzione. Ecco le due proposte per trovarla fatte dal consigliere di opposizione Mattia Milan, di recente autore di un accesso agli atti per comprendere meglio la vicenda. Milan è anche dirigente sportivo del Grignano. Ecco il suo documento di proposta.



GABRIELLI: PROPOSTE E SOLUZIONI

Oggi verrà trattato in sede di 4° commissione consiliare allargata ai capigruppo del Comune di Rovigo, il tema relativo all’assegnazione dello stadio Gabrielli. Un impianto vuoto, un affidamento che non avviene poiché non viene emesso dal Comune un bando di gara.



Le soluzioni ci sono e si può procedere in due modi:

1 - Il più veloce: predisposizione di un bando di gara per l’assegnazione dell’impianto ai sensi della normativa regionale vigente in materia che contenga l’obbligo per l’assegnatario (e futuro concessionario dell’impianto), di esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza dell’impianto, conseguente sottoscrizione di una convenzione di gestione per l’utilizzo dello stesso e contrazione di idonea fideiussione a garanzia dell’impianto comunale.



2 - Il meno veloce, che potrebbe però produrre un risparmio economico da ambo le parti: predisposizione di un bando di gara per l’assegnazione dell’impianto ai sensi della normativa regionale vigente in materia e parallela stesura del progetto per la messa in sicurezza dell’impianto da parte del comune di Rovigo in funzione del bando Sport e Periferie 2020 di recente pubblicazione da parte del Governo. Successiva sottoscrizione da parte delle parti di idonea convenzione di gestione e contrazione di idonea fideiussione a garanzia dell’impianto comunale.



Nell’ipotesi 2 possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti.



Si potrebbe predisporre un progetto di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale. Il contributo erogato per ciascun intervento non potrà superare i 700.000 euro ma sappiamo benissimo che per una rigenerazione del Gabrielli l’importo potrebbe essere anche inferiore.



Nell’ipotesi 2, parallelamente al lavoro del settore lavori pubblici, l’ufficio sport, in concertazione con l’avvocatura civica, potrebbe stendere il bando di gara per l’assegnazione dello stadio. Il quadro finale delle azioni sopra descritte, che sia la prima o la seconda soluzione suggerita, permetterebbe a chiunque fosse interessato, di partecipare ad un bando equo, trasparente, per un affidamento giusto e regolare di un impianto nuovo e funzionale alla pratica sportiva agonistica di grandissimo livello.



Tutto ciò lo ribadiremo con forza e in modo pur sempre costruttivo, anche oggi in sede di 4° commissione consiliare dedicata allo sport. Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA