Ecco la formazione del Delta per il riscatto a Chions dopo due brucianti ko

di Luca Crepaldi

PORTO TOLLE. Difesa a tre o a quattro? E' il dilemma delper l'impegno della settima giornata del campionato di calcio di serie D, domani alle ore 15 a Chions, in provincia di Pordenone.Dopo due brucianti sconfitte consecutive, determinate da banali errori nella fase difensiva, la squadra di Matteo Barella non può più sbagliare, se vuole ritagliarsi un posto da protagonista in campionato.che il giovane tecnico dovrebbe schierare domani, per imboccare la strada del riscatto.: Ceka; Piani (Toso), Pratolino, Dal Compare, Contento; Tagliavacche, Basso (Miotto), Filippini (Urbanetto); Franciosi; Acampora, Vingiano. Allenatore: Zabutting.Bala; Maistrello, Vecchi (Garbini), Cuccato, Vitale (Sarr); Pellielo (Abrefah), Malagò, Castellan (Sarr); Raimondi, Mortaro, Rosso (Telesi). Allenatore: Barella. ù: Gioele Iacobellis di Pisa. Assistenti: Emanuele Damiani di Sondrio e Ilario Montanelli di Lecco