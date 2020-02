L'Adriese cala il poker, il Delta si fa rimontare da 2-0 a 2-2

ADRIA. L'Adriese festeggia per la netta vittoria 4-1 che le permette di avvicinare a -1 la zona play-off. Il Delta Porto Tolle si mangia le mani per l'impresa sfumata sul campo del Legnago Salus, secondo in classifica nel campioanto di calcio di serie D, dove va in vantaggio 2-0 e poi si fa rimontare fino al 2-2.



Con due reti di Lauria nella prima frazione di gioco, e una doppietta di Aliu', nella ripresa, il primo su rigore, l'Adriese liquida la pratica San Luigi. Ospiti comunque inaspettatamente in vantaggio con il centravanti Mazzoleni al 22 della prima frazione. Grazie a questa affermazione i basso polesani recuperano tre punti sulla capolista Campodarsego, sconfitta a Carljns, e si portano a meno uno dalla zona play - off.



Il Delta a Legnago sfrutta le prime due occasioni nel primo tempo andando a segno con l'ex Vita ed Episcopo. Dopo 10' accorcia le distanze in mischia Antonelli. Poi i portotollesi sembrano poter contrallare la gara e il vantaggio fino al termine, invece al 30' della ripresa vengono beffati dal pareggio di Giacobbe.



RISULTATI

Adriese San Luigi 4-1, Belluno-Ambrosiana1-0, Caldiero Terme-Union Feltre 0-2, Campodarsego-cjarlins Muzane 0-2, Cartigliano-Tamai 1-2, Chions-Este 1-1, Legnago Salus-Delta Porto Tolle 2-2, Luparense-Union Clodiense Chioggia 2-3, Mestre-Vigasio 0-0



CLASSIFICA

Campodarsego 54 punti, Legnago 49, Clodiense 47, Ambrosiana, Mestre 45, Adriese, Feltre 44, Cartigliano 42, Cjarlins Muzane 39, Luparense, Caldiero 37, Este 36, Chions 35, Belluno 34, Delta 31, Montebelluna, Vigasio 30, Tamai 22, San Luigi 18, Villafranca 17