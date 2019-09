Le polesane di serie D brave a rimontare: il Delta vince, l'Adriese pari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella quarta giornata del campionato di calcio dile squadre polesane prima vanno sotto, poi sono brave a rimontare nella sfida incrociata con quelle bellunesi.A Porto Tolle ilcentra la prima vittoria stagionale per 2-1 contro il Belluno, dopo essere andato 0-1 per la rete di Corbanese, subito pareggiata dai Pasi nel primo tempo. Nella ripresa decisivo il gol di Simone Mortaro. A Feltre anche l'va sotto 1-0 nel primo tempo, nella ripresa il solito Grasjan Aliù trova le rete dell'1-1, ma a granata non riesce la rimonta completa.Cjarlins-Muzane-Ambrosiana 2-1, Este-Campodarsego 1-2, Mestre-Legango 2-3, Montebelluna-Vartigliano 1-1, San Luigi-Clodiense 1-6, Tamai-Luparense 3-3, Vigasio-Caldiero 2-0, Villafranca-Chions 2-0.: Cartigliano 10; Cjarlins, Ambrosiana, Clodiense, Legnago 8; Luparense, Campodarsego, Adriese, Caldiero 6; Delta, Belluno 5; Villafranca, Chions,. Montebelluna 4; Feltre, Vigasio 3; Mestre, Este, Tamai 2; San Luigi 1.