L'Adriese rompe il ghiaccio con Lauria, per il Delta un altro pareggio

Nella terza giornata del campionato di calcio di, in programma oggi, l'Adriese finalmente vince, 1-0 in casa con l'Este, mentre il Delta Porto Tolle raccoglie il secondo pareggio consecutivo, 0-0 a CampodarsegoL'rompe il ghiaccio e conquista la sua prima vittoria stagionale. Gli uomini del tecnico Luca Tiozzo, si impongono per sull' Este al Bettinazzi grazie ad un rigore di Fabio Lauria, finalmente in campo dopo aver scontato i due turni di squalifica, siglato al 17' della ripresa per fallo da ultimo uomo di Gilli, poi espulso, su Aliu'. I granata però fino a quel momento erano stati in balia degli ospiti che avevano dominato fino a quel momento la gara, fermati solo da uno straordinario Cabras.Partita priva di emozioni e con poche occasioni da rete frae Campodarsego. Buono solo il punto portato a casa, ma due punti in tre gare per una pretendente ai quartieri alti sono finora pochi.Con l'Union Clodiense, sua nuova squadra, va in gol il "fenomeno" del calcio polesano, contribuendo alla vittoria 2-0 sul Cjarlins Muzane.. Ambrosiana, Cartigliano 9; Cjarlins Muzane, Caldiero Terme 6; Luparense, Adriese, Union Clodiense, Legnago Salus 5; Chions 4; Campodarsego, Montebelluna 3; Delta Porto Tolle, Belluno, Union Feltre, Mestre, Este 2; San Luigi, Tamai, Villafranca 1; Vigasio 0.