"Il Rovigo Calcio è sull'orlo dell'ennesimo fallimento: salviamolo"

di Marco Scarazzatti

"Siamo vicini al settimoin dieci anni. Dobbiamo porre fine a questo genere di situazioni". Il duro atto d'accusa è stato lanciato oggi dall'anima del settore giovanile del Rovigo Calcio, rappresentato in una conferenza stampa fiume dal tecnico Alessandro Uncini e dal vice presidente Antonio Cittante.Sotto accusa la gestione di, presidente e anima della prima squadra, che non si è presentato agli ultimi tre consigli d'amministrazione sui conti e il futuro della società, presentando il certificato medico.Insieme ad essa è sotto accusa anche l'operazione politica che ha portato alla fusione fra il Boara Pisani (di Calabria) e l'ex Ras Commenda (di Cittante) generando il Rovigo e situazione. «Basta con lanel calcio. Prima Luigi Paulon e poi Andrea Bimbatti (assessori comunali, ndr) hanno voluto intromettersi in questioni non di loro competenza».