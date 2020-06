Altro colpo nella campagna acquisti show del Porto Viro, arriva Rossetti

PORTO VIRO - "Per la nuova stagione 2020 / 2021 il difensore chioggiotto Marco Rossetti farà parte del Porto Viro". Con questa breve comunicazione la società di calcio di Promozione annuncia il nuovo colpo di mercato fatto per allestire una squadra che punta a tornare protagonista in questa categoria.



Ecco la stretta di mano fra il giocatore e il neo presidente Giuseppe Vivarelli che suggella l'accordo raggiunto. E' il quinto acquisto in pochi giorni per il Porto Viro di nuovo affidato alle cure in panchina di Pino Augusti .

Ultimo aggiornamento: 21:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA