Il Porto Viro di Vivarelli sarà una corazzata: tornano anche Perini e Zainaghi

PORTO VIRO - Continua a ritmo serrato la costruzione del nuovo Porto Viro calcio per il prossimo campionato di Promozione. Dopo il ritorno di ex eccellenti come il centroavanti portovirese Manuel Andreello e del portiere loredano Roberto Cappellozza, entrambi protagonisti della cavalcata dalla seconda all'eccellenza della gestione Bresciani, il presidente Giuseppe Vivarelli nelle ultime ore ha annunciato il rientro al Porto anche di un altra vecchia conoscenza bluroyal come il difensore classe '96 proveniente da Chioggia Luca Perini.



Dalle parole (quelle del ds Luciano Vianello che aveva spiegato di voler costruire una rosa fatta nella sua ossatura principale di giocatori "sicuri") la nuova gestione è passata dunque ai fatti e non è da escludere a breve qualche altra novità di mercato. Intanto un altro tassello dello staff tecnico è stato riempito. A fare da secondo a mister Pino Augusti sarà infatti il portovirese Enrico Zainaghi, che passa dunque da giocatore (centrocampista) al nuovo ruolo di vice allenatore.