Sono stati espletati i sorteggi per determinare le squadre che giocheranno in casa nel prossimo turno dei Trofeo Regione Veneto. Sono sei le polesane qualificate: la metà giocherà fuori casa, poi un derby e Rovigo tra le mura amiche, orario indicativo le 20.30. La coppa che riguarda la Promozione vedrà gli ottavi di finale in campo il 23 novembre con questi abbinamenti: Aurora Rivereel-Scardovari (ore 14.30) e Calcio Caerano-Badia Polesine. Coppa di 1. Categoria con i sedicesimi di finale in campo il 9 novembre: Scaligera-Union Vis e Rovigo-Alba Borgo Roma. Coppa di Seconda Categoria con i sedicesimi di finale in campo il 9 novembre: Villanovese-Destra Adige. Si tratta di gare di sola andata, in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, si procederà ai rigori.

Insulte e minacce

Nel campionato di Promozione, nessun provvedimento. Nel campionato di Prima Categoria, multa di 170 euro al Crespino Guarda Veneta, così motivata dalla Figc: "Ammenda di 170 euro così suddivisa: 100 euro per insulti e minacce all'arbitro durante tutta la gara, 70 euro per presenza di una persona non autorizzata nei pressi dello spogliatoio". Multa di 100 euro all'Albarella Rosolina Mare: "Per insistenti insulti e minacce all'arbitro per tutta la gara". Due giornate di stop a Michelin (Albarella Rosolina Mare): "Una giornata per doppia ammonizione, l'altra per aver protestato e offeso il direttore di gara". Un turno a Basana (Albarella Rosolina Mare), Tridello (Crespino Guarda Veneta), Bisan (La Rocca), Banin (Polesine Camerini), Sevarin (Solesinese), Dal Compare (Union Vis). Tra i dirigenti, inibizione sino al 28 novembre a Princi (Union Vis). Nel campionato di Seconda Categoria, due giornate di squalifica a Vallese (Ficarolese); una giornata di stop a Piccini, Compagno (Frassinelle), Marzola (Ficarolese), Cotroneo (Villanovese), Cappellozza (Borsea). Tra gli allenatori, stop sino al 7 novembre a Filippi (Frassinelle).

Accanimento

Nel campionato di Terza Categoria, un turno a Chiarelli (Arianese), Spadon (Atletico Bellombra). Nella Coppa Polesine di Terza Categoria, tre giornate di squalifica a Sohayb (Roverdicrè), con questa motivazione: "Espulso per aver commesso un fallo di gioco nei confronti di un avversario, lo stesso, in seguito, colpiva con un calcio l'avversario a terra e lo offendeva dopo il provvedimento dell'arbitro". Una gara a Bonato, Cestari (Lauretum), Olivieri (Papozze), Bellucco (Roverdicrè), Serrano (Real Pontecchio). Nei settori giovanili provinciali, campionato Allievi, sanzioni pari a 60 euro al Borsea (Un isolato sostenitore durante la ripresa proferiva ripetute frasi offensive e minacce verso l'arbitro) e alla Tagliolese (Durante la gara sostenitori locali proferivano ingiurie e offese verso l'arbitro.