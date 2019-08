Stadio conteso, cambiate le serrature al Gabrielli: Grandi Fiumi resta fuori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Il Rovigo Calcio ha cambiato le serrature dello stadio “Gabrielli”. E così la Rovigo Grandi Fiumi non può più entrare. La vicenda sarà oggetto della riunione di giunta comunale, in programma proprio oggi a palazzo Nodari a Rovigo. Il sindaco Edoardo Gaffeo e l’assessore allo sport, Erika Alberghini sono chiamato a sbrogliare una situazione complicata. «Ho incontrato martedì, sia l’amministratore unico del Rovigo Calcio, Maurizio Formenton, sia il presidente della Grandi Fiumi Rovigo - racconta la Alberghini - Ho capito che Formenton e la prima squadra vogliono andare avanti per la loro strada. In questo momento non possiamo prendere posizioni, dobbiamo essere super partes. Da una parte c’è una società che ha saputo mantenere la Prima categoria, sfiorando il salo in Promozione e dall’altra siamo davanti a un settore giovanile che ha dimostrato di sapere lavorare molto bene. Pensavamo fosse semplice mettere pace tra le due anime, ma così invece non è stato».