Il Delta esonera il tecnico Barella, fatale la sconfitta con il Mestre

di Luca Crepaldi

non è più l'allenatore del Delta Porto Tolle in serie D. La sconfitta per 3-1 di ieri in casa contro il Mestre, nella dodicesima giornata del campionato, gli è stata fatale. La società l'hae comunicherà ufficialmente nelle prossime il sostituto (ieri in tribuna c'era Andrea Pagan).Barella, 47 anni di Adria, paga idella squadra che ha solo 13 punti nonostante il brillante gioco espresso (tranne ieri). Un rendimento al di sotto delle aspettative. Il giovane tecnico è l'ultimo di una lunga serie di esonerati in questi anni al Delta Porto Tolle.