Positività al Covid nel Delta Porto Tolle, salta il debutto in serie D contro il Feltre

PORTO TOLLE - Anche Delta Porto Tolle-Union Feltre rinviata per Covid-19. È la decima gara in serie D che viene fermata dopo i test sierologici avvenuti ad inizio settimana in vista della prima giornata di campionato. Il club bianco azzurro comunica questa mattina alle ore 10,22: “La gara tra Delta Calcio e Union Feltre viene rinviata a causa Covid-19”.



Dalla società del Feltre arriva questo comunicato: "La prima partita del campionato di serie D della nostra prima squadra è stata rinviata dalla LND a seguito del rilevamento di Positività Covid nel gruppo squadra del Delta Porto Tolle. La partita sarà recuperata mercoledì 14 ottobre"



