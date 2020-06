Adriese Calcio: grande ritorno del "genio" Marangon, Aliù se ne va a Trento

ADRIA - Giacomo Marangon come Leonardo Bonucci. Certi amori non finiscono mai. Il fantasista portotollese ritorna a casa, al Bettinazzi, ed è pronto a trascinare quei colori granata che ha difeso negli ultimi cinque anni, prima di tentare l'avventura con l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina. Marangon ha sottoscritto oggi l'accordo con il presidente Luciano Scantaburlo che lo lega per la prossima all'Adriese nel campionato di calcio di serie D.



Per un cavallo di ritorno, uno ai saluti. Graziano Aliù fa le valigie e si accasa al Trento di Carmine Parlato, società ambiziosa anch'essa di serie D che punta chiaramente con queste scelte alla promozione