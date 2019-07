All'Adriese è fatta per Fabio Lauria, il Messi della serie D di calcio

di Guido Fraccon

Luca Tiozzo è stato di parola. Ilsbarca al Bettinazzi di Adria. Il tecnico granata lo aveva annunciato venerdì sera, durante la passerella d’onore dell’Adriese. “Lunedì arriva Lionel Messi” aveva detto Tiozzo.Così è stato. Fabio Lauria, 32 anni, numero dieci in campo è da oggi un nuovo giocatore dell’Adriese. Potrebbe giocare già domenica nel prestigioso debutto stagione in Coppa Italia Tim Cup contro il FeralpiSalò (serie C).Tiozzo haLauria quando era al Delta Porto Tolle (2014/15) e con lui a dare qualità ad una squadra già di stelle e buoni giocatori per la categoria la caccia alla promozione in serie C diventa molto più di un sogno.