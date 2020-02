L'Adriese domina il derby delle deluse rifilando un 3-1 al Delta Porto Tolle

ADRIA - Il derby del Polesine di calcio si tinge di granata. L'Adriese si aggiudica per 3- 1 la stracittadina sul Delta Porto Tolle tra le due grandi deluse del campionato di Serie D, girone C.



In rete per i padroni di casa Florian al 16' della prima frazione di gioco. Dopo il pareggio degli ospiti al tramonto della prima frazione con Rosso, i padroni di casa dilagano con Aliu' prima e con Florian poi su rigore. Vittoria piu' che meritata quella degli uomini di Mattiazzi .



Il Delta è riuscito a rimanere in partita solo nel primo tempo.