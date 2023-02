Adriese orgoglio del Veneto: vince 3-1, è in semifinale di Coppa Italia di calcio serie D

RICCIONE - L'Adriese entra di diritto nelle magnifiche quattro a livello nazionale del calcio dilettanti. I granata, superando in trasferta per 3-1 lo United Riccione, riscrivono la storia del calcio polesano e staccano il pass per le semifinali di Coppa Italia di Serie D. Sono l'unica squadra triveneta rimasta in corsa

A segno per gli adriesi Momo Rabbas, doppietta per lui, e lo svedese Ekblom. In attesa di conoscere i prossimi avversari, che usciranno dallo scontro tra Crema 1908 e Giana Erminio, nell'altra parte del tabellone il Lamezia Terme ha battuto ai rigori, dopo che i 90' dei gioco si erano chiusi sull'1- 1, la Cavese 1919. Il Pineto Calcio invece ha avuto la meglio sulla Puteolana per 4 - 1.