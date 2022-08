ROVIGO - Svolta nel giallo del cadavere ritrovato in un borsone, abbandonato nell'Adigetto, nel luglio scorso, all'altezza di Badia Polesine. A trovare il pacco dell'orrore era stato un pescatore, attirato da quello strano oggetto scaraventato tra sabbia, sassi e vegetazione. All'interno c'era qualcosa che non poteva immaginare: un cadavere sezionato, quasi in stato di decomposizione, e per di più senza la testa. Il corpo, è stato poi accertato, era quello del muratore 71enne di origini albanesi, Shefki Kurti, residente da anni con la moglie a Badia Polesine in via Ghirardini 78 (mentre un figlio della coppia abita a Masi nel padovano). Oggi la svolta nelle indagini: la moglie è stata arrestata dai Carabinieri con l'accusa di omicidio volontario aggravato. In questi mesi le indagini hanno consentito di appurare da quanto tempo fosse in acqua quel borsone, che percorso abbia fatto e in che modo sia stato smembrato il corpo. Resta da trovare, da quanto emerge dalle indagini, ancora il cranio dell'uomo ucciso e buttato in acqua dalla moglie.