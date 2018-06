Un cadavere senza nome nelle acque del Po

di Roberta Paulon

STIENTA - Un uomo dall'apparente età tra i 50 e i 60 anni, e di corporatura robusta. Altro, per il momento, non si è riuscito a ricostruire del corpo che ieri il fiume Po ha restituito. Il macabro ritrovamento di un cadavere ancora senza nome è avvenuto nel territorio di Stienta, ieri mattina alle 11. All'imbarcadero in via Adige Po, ieri mattina alcune persone hanno notato qualcosa in acqua: era un corpo parzialmente emerso e incastrato tra i pali di sostegno. È scattata immediata la chiamata di soccorso ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno lavorato per recuperare il cadavere dall'acqua. Sul posto sono corsi i carabinieri della compagnia di Castelmassa guidati dal comandante