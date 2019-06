Avvistato un cadavere nell'Adigetto: è una donna, giallo sull'identità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - I vigili del fuoco hanno ripescato questa mattina il corpo senza vita di una donna dopo la segnalazione avvenuta ieri in tarda serata da parte di un passante che aveva visto galleggiare il cadavere nell'Adigetto.Il ritrovamento è avvenuto in località Val Dentro a. Ancora non è stata identificata la vittima.Sul posto i carabinieri e il gruppo sommozzatori dei vigili del fuoco.