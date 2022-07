Cadavere nell'Adigetto, ritrovata anche la gamba destra

ROVIGO - E' stata ritrovata oggi 31 luglio, a Lendinara anche la gamba che mancava per ricomporre il corpo fatto a pezzi dell'uomo, ancora senza nome, smembrato in sacchi di plastica e gettato in un canale. Il primo ritrovamento è di giovedì scorso alle otto del mattino, nei pressi di una chiusa dell'Adigetto in via Casaria a Villanova del Ghebbo quando il personale del Consorzio di Bonifica ha notato in un angolo la gamba sinistra. Nel pomeriggio dello stesso giorno sotto il ponte dell'Adigetto in via San Lazzaro a Lendinara sono stati trovati, chiusi in quattro sacchi neri, il tronco, la testa e poco dopo anche le braccia. Il giorno dopo l'autopsia ha stabilito che si tratta di un maschio di sessant'anni circa. Oggi a Lendinara del Ghebbo, su segnalazione di alcuni cittadini, è stata ritrovata anche la gamba destra, nei pressi del paese. La procura di Rovigo, che procede per omicidio, ha disposto il sequestro e il trasporto in obitorio, come aveva fatto per il resto del corpo. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.

