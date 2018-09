Apre la stagione venatoria: «Cortili di casa invasi dai cacciatori»

di Francesco Campi

ROVIGO - Caccia al via e, con i primi spari, arrivano subito le prime polemiche e anche le prime multe. E il problema principale e, forse, anche più grave, sembra essere rappresentato dagli spari vicino alle abitazioni. Un caso emblematico è stato segnalato su Facebook da un residente di Lendinara, che ha pubblicato la foto di un cane, entrato dentro al suo giardino, scrivendo in calce un post in cui esprime tutta la propria rabbia: «Ogni anno la stessa storia: rispetto zero! Quattro cacciatori a 20 metri da casa, cani liberi nel mio giardino... E poi io dovrei stare zitto. Non dite che sono contro la caccia, è proprio una mancanza di rispetto e specialmente da compaesani». Un episodio simile è stato riportato anche a Grignano Polesine.